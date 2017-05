Deputado Alan Rick comunicou oficialmente a Sebastião Viana que irá para o DEM de Bocalom

O deputado federal Alan Rick (PRB) anunciou na manhã desta segunda-feira (8), sua saída da Frente Popular do Acre (FPA), coligação comandada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O anuncio foi feito durante uma agenda que o parlamentar participou no município do Bujari, antes de embarcar para Brasília.

“Não faço mais parte da Frente Popular. Aliás, desde meu voto no impeachment da presidente Dilma Rousseff e o rompimento do PRB em nível nacional com o governo petista, eu não tinha mais clima na coligação”, destaca o deputado, ao revelar que seus posicionamentos causaram divergências internas no PRB.

“Num primeiro momento adotei uma linha independente, porém a desavença interna no PRB do Acre foi a gota d’água para minha decisão de sair do partido e da FPA. Tenho profundas divergências ideológicas com os partidos de esquerda. Os debates na Câmara são intensos”, ressalta o deputado Alan Rick Miranda.

Ele afirma que defende valores inegociáveis para o povo cristão. “Somos contra o aborto, a liberação das drogas ilícitas e a ideologia de gênero nas escolas. Saio do partido com o respeito e a amizade do presidente nacional do PRB, ministro Marcos Pereira que é um homem de bem”, destaca o parlamentar.

Nos bastidores políticos, vários questionamentos surgiram que Alan Rick não deixaria a FPA por causa dos cargos, mas o deputado destaca que nunca teve apego ao espaço político oferecido pelo governo petista do Acre. “Já coloquei os poucos cargos de minha indicação à disposição do governador”.

Alan Rick vai se filiar ao DEM. “Quero ajudar a construir um programa de governo viável para nosso estado, com uma iniciativa privada mais forte, com um projeto de desenvolvimento que traga o crescimento econômico e social que o povo do Acre merece. Quero continuar lutando por um Acre melhor”, finaliza.

