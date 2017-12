Deputado Alan Rick debate Reforma da Previdência com delegados do Acre

Os delegados agradeceram o apoio do parlamentar na defesa dos interesses da Polícia Civil no Congresso Nacional

O deputado federal Alan Rick (DEM), esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 1, no seu gabinete em Rio Branco, com o presidente da Associação dos Delegados do Acre (Adepol), delegado Cleylton Videira, a Tesoureira da Associação, delegada Márdhia El-Shawwa Pereira e o representante da Comissão de Ética, delegado Jarlen Rodrigues, para tratar, entre outros assuntos, da Reforma da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados.

“Foi uma boa conversa sobre nossa ação parlamentar e a necessidade de adequação do texto da Reforma da Previdência às necessidades de diversas categorias no país, notadamente a Polícia Civil. Pessoalmente não acredito que a matéria seja aprovada neste governo. Eu mesmo votarei contra. Também apresentei minhas ações em favor da segurança pública e a onda de violência disseminada por integrantes de facções criminosas que entraram numa disputa preocupante para comandar o crime organizado no Acre”, disse Alan Rick.

Os delegados agradeceram o apoio do parlamentar na defesa dos interesses da Polícia Civil no Congresso Nacional, bem como o seu trabalho em favor das forças de segurança do Estado, através da liberação de emendas e recursos junto ao Ministério da Justiça. O Deputado foi o único parlamentar a destinar emenda individual – no valor de R$ 5,5 milhões – para a Segurança Pública do Estado.

Outra emenda de sua autoria, trata da implantação do laboratório de análise da mancha criminal no Acre, em parceria com a UFAC, além de aquisição de equipamentos de segurança para as Polícias Civil e Militar, entre os quais 612 coletes no valor de R$ 800 mil para a Polícia Militar do Acre, já distribuídos à corporação. Além disso, segue trabalhando para a instalação do CICC – Centro Integrado de Comando e Controle e implementação do Cerco Eletrônico em Rio Branco.

