Deputado Alan Rick e bancada acreana buscam recursos para os municípios afetados pela enchente

Alexandre Lima, com agências e assessorias

Deputado Alan Rick, juntamente com toda a bancada acreana, participam nesta manhã em Brasília, de uma audiência com o Ministro da Integração, Helder Barbalho e com o Diretor da Defesa Civil Nacional, Coronel Newton.

Como coordenador da bancada federal do Acre no Congresso Nacional, Alan Rick articula ações em prol dos municípios afetados pelas enchentes na região do Juruá. As cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá são as principais cidades afetadas nos últimos dias.

Mais de 300 famílias já teriam sido afetadas diretamente, sendo necessário suas remoções para abrigos improvisados. Segundo foi informado pelas agencias de notícia do Acre, O volume de precipitação na região chegou a 387 mm é o maior dos últimos cinco anos. O registro de chuvas abundantes na região já desabrigou mais de 300 pessoas. A extensão da bacia com vários outros afluentes elevou a cota do Rio Juruá no perímetro urbano e rural atingindo mais de 8 mil pessoas. Hoje o rio amanheceu com 14m20, um recorde histórico.

Dentre os afluentes, destaque-se o volume de precipitação do rio Môa, que ultrapassou 500 mm de acumulado no mês. A previsão é da maior enchente dos últimos anos. A cota de transbordamento do rio Juruá (13,00m) foi atingida há mais de 15 dias. Ontem, o manancial estabilizou em 14,15 metros. 19 áreas foram atingidas pelas águas.

Diante da situação de emergência, através de decreto, o prefeito Ilderlei Cordeiro autorizou as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil responsáveis pelas ações de respostas ao desastre, em caso de risco eminente, entrar nas casas para prestar socorro ou determinar evacuação e assegurar a segurança de todos.

