Deputado Alan Rick garante recursos para todos os municípios acreanos

O deputado federal Alan Rick (PRB), tem mantido uma forte atuação em Brasília para garantir liberação de recursos aos 22 municípios do Estado, seja através de suas emendas individuais ou via recursos extraorçamentários, seu trabalhado tem dado excelentes resultados.

No Orçamento de 2015, o parlamentar garantiu a liberação de R$ 4,8 milhões, dos quais estão inclusos recursos como R$ 300 mil para pavimentação de ruas em Brasiléia, aquisição de um ônibus hospital para Tarauacá no valor de R$ 250 mil, R$ 800 mil para Aquisição de implementos agrícolas para Rio Branco, além de R$ 2 milhões para as obras de reforma e ampliação da Unidade de Saúde Acrelândia.

O Deputado garantiu, ainda, R$ 2,8 milhões de Restos a pagar de 2015 para as Prefeituras de: Rio Branco, R$ 1,08 milhão, Sena Madureira, R$ 656 mil, Acrelândia R$ 506 mil, Xapuri R$ 284 mil, Plácido de Castro R$ 187 mil e Senador Guiomard, R$ 160 mil.

No Orçamento de 2016, Alan Rick assegurou, com recursos já empenhados, de R$ 12,8 milhões, que incluem R$ 4 milhões para reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira, R$ 1,6 milhão para obras de saneamento rural no Bujari, R$ 600 mil para construção de um campo de futebol em Rio Branco, R$ 300 mil para a Biblioteca da Casa Ester Cameli, em Cruzeiro do Sul, entre outros recursos para Estado e instituições federais como IFAC e Funasa.

O trabalho de 2016 garantiu ainda que a partir de este ano, o Governo Federal, através do Sistema Único de Saúde (SUS), já está custeando o tratamento de pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A portaria do Ministério da Saúde que autorizou a habilitação da nefrologia do Hospital do Juruá, foi publicada na última sexta-feira de 2016. São R$ 2,4 milhões em repasses anuais para o Hospital.

No tocante a recursos extraorçamentários, Alan Rick garantiu a liberação de recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para saneamento nos municípios acreanos. Somente em 2016 foram concluídas obras no valor R$ 4.248.733,35, para sistema de abastecimento de água, melhoria de sanitários domiciliares, instalações hidrossanitárias em escola pública rural e Plano Municipal de Saneamento Básico nos municípios de Capixaba, Plácido de Castro, Mâncio Lima, Acrelândia, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Bujari, Feijó e Marechal Thaumaturgo, além da construção da nova Estação de Tratamento de Água de Sena Madureira.

Para 2017 já estão assegurados R$ 63.295.337,27 para dar início às obras nos 22 municípios acreanos, que vão de investimentos em Planos Municipais de Saneamento Básico, a serviços de drenagem, sistemas de abastecimento de água, rede de esgoto e melhoria de sanitários domiciliares.

E de emendas individuais, o deputado já destinou 13,4 milhões para atender as demandas mais urgentes dos municípios do Acre.

Como coordenador da bancada conseguiu no final de 2016 liberar 13,8 milhões para obras de infraestrutura no município de Rio Branco e trabalhou em conjunto com a bancada para garantir os R$ 40 milhões para o Anel Viário e a ponte entre Brasiléia e Epitaciolândia e mais R$ 10 milhões para recuperação de trechos emergenciais da BR 364.

Comentários