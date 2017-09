Deputado Alan Rick reúne operadoras de telefonia para atender demandas do Acre

O Deputado Federal Alan Rick (DEM) liderou nesta terça-feira, 26, em Brasília, uma audiência com a participação de autoridades das operadoras de telefonia celular no Acre, Claro, Oi, Vivo e Tim, além de representantes da Anatel e do SindiTelebrasil, para tratar dos problemas do sistema de telefonia e internet no Acre.

Alan Rick recebeu dos dirigentes a garantia de melhorias no sistema ainda este ano. Sérgio Lavarini, Diretor da Oi, acrescentou: “vamos concluir até dezembro deste ano uma nova rota de fibra ótica, entre Manuel Urbano e Feijó, que é um trecho muito sensível da fibra que alimenta todo o Estado do Acre. Até dezembro deste ano, essa rota estará implementada”, concluiu.

“Durante a audiência, conversamos sobre a comunicação no Acre: desafios, problemas pontuais, perspectivas, possibilidades de investimento. Pela primeira vez, o contato com as companhias de telecomunicações foi muito mais do que uma cobrança, algo que eles já estão muito acostumados a ouvir e que oferece poucos resultados práticos. Pela primeira vez, começamos a formar uma parceria em prol da telefonia e da internet no Estado”, destaca o Deputado Federal acreano.

Alan Rick tem sido um dos batalhadores, no Congresso Nacional, para mudanças e melhorias no sistema de telefonia e internet do Estado, em atendimento a uma antiga reivindicação da população acreana.

“Estou tratando isso com grande carinho porque comunicação é muito mais do que um serviço. É uma necessidade para o exercício da cidadania e para a qualidade dos trabalhos realizados no estado como um todo”, disse.

Agora, em contato com o sindicato e com as operadoras de telefonia, o Deputado poderá atuar ainda mais no sentido de atualizar a legislação brasileira de acordo com as necessidades reais do povo.

Participaram da audiência, o diretor de Relações Institucionais da Oi, Sérgio Lavarini, o diretor de Relações Institucionais da Oi, João Tavares, o diretor de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, o diretor de Assuntos Regulatórios da Claro, Raimundo Duarte, o diretor de Relações Institucionais da Tim, Leandro Guerra, o gerente de Relações Governamentais Federal e Associações da Tim, Custódio Costa, o gerente de Divisão de Relações Institucionais da Vivo, Fabiano Carvalho, o diretor de Assuntos Regulatórios do SindiTelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal), Luiz Catarcione e o gerente de Controle de Obrigações de Qualidade da Anatel, Gustavo Santana Borges.

Comentários