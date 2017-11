Deputado Antônio Pedro afirma que greve da Suframa causa prejuízos a comerciantes do Alto Acre

O deputado Antônio Pedro (DEM) comentou na sessão desta terça-feira (14) sobre a greve dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) no Acre. Ele ressaltou que devido à paralisação muitos empresários da região do Alto Acre estão tendo prejuízos financeiros devido à falta de mercadorias em seus empreendimentos.

“Com a greve dos servidores da Suframa os comerciantes do Alto Acre não podem ter acesso às suas mercadorias, isso porque eles não podem comercializar os produtos antes que os técnicos da Suframa internalizem as notas fiscais. A greve teve início em outubro e até agora não se resolveu”, disse.

Ainda de acordo com o democrata, o comércio daquela região pode sofrer grandes consequências. “Como esses comerciantes irão pagar as duplicatas se nem conseguiram colocar as mercadorias à venda? Como vão gerar lucro para poder quitar suas obrigações? Não sei quem é o responsável por esse problema, mas gostaria que ele fosse resolvido o mais rápido possível. Já está na hora de se chegar a um entendimento”, concluiu.

Por Mircléia Magalhães - Agência Aleac

