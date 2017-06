Deputado Antonio Pedro cobra ações mais efetivas da Secretaria de Segurança Pública

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destacou a crescente onda de violência no Estado. O pronunciamento foi realizado na manhã de quarta-feira, 14, durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Ele frisou que a população não se sente segura e cobrou uma ação mais firme do Governo do Acre.

“É notório que a violência no Estado bem crescendo a cada dia. Ninguém está mais seguro nem dentro de casa, quanto mais na rua. Aliás, essa onda de violência tem nos trancado em casa. Estamos cada dia mais enfurnados em casa e a bandidagem livre para cometer os delitos que quiser. Isso não é normal. Será que ninguém percebe isso? ”, questionou o parlamentar.

Antonio Pedro colocou em xeque ainda a declaração do secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, na qual afirmou que os homicídios no Acre haviam diminuído 27% nos últimos três meses.

“Não sei como o secretário faz está estatística, porque se tem uma coisa que não está melhorando nesse estado é Segurança Pública. Acho que ele faz assim, como disse o deputado Gehlen Diniz (PP) esses dias, compara um mês com o outro de que caiu. Não é assim que a população merece ser tratada. Tenhamos consciência”.

O deputado disse que mais cedo havia visto em um programa de TV uma matéria que comprovava o aumento na violência. “O secretário diz que reduziu os crimes, mas assisti um programa e a notícia principal era um homicídio de um rapaz de 27 anos. Outra matéria dizia que uma senhora teve a moto roubada. Acho que essa pesquisa da Secretaria está fora da realidade”, pontuou.

O democrata cobrou mais sinceridade por parte da cúpula de segurança. “Não aceitamos inverdades. Dizer que está tudo bem é querer fazer a população de besta. Quando tem ondas de ataques pela cidade, o secretário mobiliza um monte de policial, faz operação, prende um monte de gente e depois que a ameaça passa, volta tudo de novo. Tem que haver uma política de combate a criminalidade mais efetiva”, finalizou. (Assessoria Parlamentar)

