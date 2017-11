Deputado Antonio Pedro cobra reforma na Escola Barbara Vieira de Santana

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM), em pronunciamento na Assembleia legislativa do Acre (Aleac), na sessão de terça-feira, 21, reivindicou melhorias na Escola Barbara Vieira de Santana, localizada na comunidade rural Vai Quem Quer, no município de Xapuri.

Ele pontua que a estrutura física daquela unidade escolar precisa de uma reforma urgente. “O estado da escola é critico e precisa ser reformado. A parte hidráulica está toda deteriorada. Não existe ninguém responsável pela manutenção e limpeza do local. Quem normalmente faz esse trabalho são os pais dos alunos. Um completo absurdo jogar essa responsabilidade nas costas daquelas pessoas”, disse o parlamentar.

Antonio Pedro frisou ainda a falta de merendeiras na escola. “Quem faz o lanche dos alunos são os pais, ou seja, quem tem tomado de conta são eles e não o órgão público, que é o verdadeiro responsável pelo local. Não tem como ficar calado diante disso”, disse.

O parlamentar salientou ainda que apresentou um requerimento a mesa diretora da Casa solicitando a realização de uma Audiência Pública no Alto Acre a fim de discutir os incentivos no setor produtivo.

Ele cita que produtores de leite estariam tomando a decisão de retornar a Capital devido à dificuldade em vender as produções derivadas do leite.

“Esses dias conversei com o Zezé. Ele saiu da cidade para o campo em busca de uma vida melhor, porém, já está pensando em voltar, pois, segundo ele, não está conseguindo sustentar a família. Isso só ocorre devido à falta de incentivo nessa área”.

Antonio Pedro pontuou que outra dificuldade enfrentada pelos produtores é a trafegabilidade nos ramais. “Não tem ramal, como irão escoar o que produzirem?”, questionou.

Para o deputado, as dificuldades só correm devido à falta de investimento e incentivo do governo. “Tem gente que diz que o governo incentiva a produção no Acre. Não creio. Fiz uma pesquisa recentemente e vi que o nosso estado não produz nem 100 mil litros de leite por dia. Rondônia, por exemplo, em 2016, produziu mais de dois milhões. Falta política de incentivo aos produtores”, finalizou.

Comentários