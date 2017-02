Deputado Antonio Pedro comenta sobre a visita do ministro da Integração ao Acre

O líder do Partido Democrático (DEM) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Antonio Pedro comentou a vinda do ministro da integração, Helder Barbalho, ao Acre. Ele esteve na sexta-feira, 3, visitando o município de Cruzeiro do Sul, onde realiza vistorias das áreas afetas pela enchente no Rio Juruá.

“A vinda do ministro me alegrou, sem sombra de dúvidas. Mas precisamos que essa visita se torne em algo concreto que possa ajudar realmente essas famílias desabrigadas. Ao todo, cerca de 3.552 pessoas tiveram que abandonar as suas casas. Três abrigos públicos alojam 97 famílias atingidas. Outras 707 hospedaram-se na casa de amigos ou parentes. Há muito a ser feito e com certeza a ajuda do ministro é de fundamental importância”, disse.

Ele lembrou que na última quinta-feira, 2, a rodovia que liga Mâncio Lima a Cruzeiro do Sul foi interditada devido ao nível da água. “Lamentavelmente a rodovia se encontra inundada pelas águas do rio Moa. Outros municípios correm o risco de também ficar isolados caso o nível das águas não baixe. É uma situação extremamente delicada”. (Assessoria)

