Deputado Antônio Pedro denuncia atraso em cirurgias

Durante a sessão realizada nesta terça-feira (13) o deputado Antônio Pedro (DEM) denunciou o atraso na realização de cirurgias marcadas no Hospital das Clínicas. O parlamentar também pediu celeridade nas obras do Hospital de Brasileia.

“Acabei de receber a ligação de uma pessoa que há dois anos espera por uma cirurgia de vesícula. Disseram para ela vir de Xapuri e ao chegar aqui a paciente foi mandada de volta para casa sem fazer o procedimento porque o médico tirou férias. A pessoa sai do interior, gasta os poucos recursos que tem para ouvir isso. Por que não ligam avisando? Há dois anos essa pessoa luta por uma cirurgia e não consegue. Isso é uma vergonha! “ Denunciou.

Antônio Pedro solicitou que as obras do Hospital de Brasileia sejam entregues e criticou tanto a demora quanto o tamanho da unidade de saúde, que, de acordo com ele, poderia ser menor e contemplaria toda a população. “Não tiveram planejamento, fizeram uma obra maior do que deveria ser, e sabe-se lá quando irão entregar”, afirmou.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

Comentários