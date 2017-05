Deputado Antonio Pedro denuncia falta de merenda nas escolas e cobra solução do Executivo

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) denunciou na manhã de terça-feira, 9, durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a falta de merenda escolar na rede de ensino do município de Xapuri. O parlamentar frisa que tomou ciência da situação após conversar com alguns professores.

“Estive em Xapuri conversando com alguns professores e, infelizmente, tive a triste notícia de que nas escolas estaria faltando merenda escolar. Por uma questão de saúde é importante que essas crianças se alimentem. Não é certo deixá-las uma manhã inteira sem comer. É preciso olhar mais para a educação de nossa capital”, disse.

Antonio Pedro disse que os professores relataram ainda que em determinados momentos é necessário fazer uma cota para a comprar de um botijão de gás. “Quando tem merenda, não tem gás. Daí os funcionários das escolas acabam fazendo uma cotinha para comprar o botijão e assim alimentar aquelas crianças”.

Ele disse que devido à falta de lanche das crianças, elas estão sendo liberadas mais cedo. “Sem lanche na escola, a direção é orientada a liberar mais cedo os alunos. Ora, isso prejudica o calendário escolar e prejudica o aprendizado das nossas crianças”, disse ao pontuar que essa tem sido uma das reclamações da comunidade no assentamento Tupá.

“Essa situação tem prejudicado as crianças que acabam sendo dispensadas da aula por não terem o que comer. Na comunidade Tupá, por exemplo, a criança anda 16 Km para poder estudar e quando chega a escola, depois de umas duas horas, é liberada devido a falta de lanche”.

Por fim, o deputado pediu agilidade na resolução do problema. Peço ao Executivo que venha resolver o mais rápido possível essa problemática. Se o problema é na licitação, que a questão seja resolvida, porém, o que não pode acontecer é que as crianças tenham o aprendizado prejudicado devido um erro do executivo”.

(Assessoria Parlamentar)

