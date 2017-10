Deputado Antonio Pedro denuncia falta de sonda na Huerb

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) denunciou a falta de material no Hospital De Urgência E Emergência De Rio Branco (Huerb). O relato foi feito durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na sessão de quarta-feira, 25.

De acordo com o parlamentar, após conversar com um paciente obteve a informação que ficou impedido de colocar uma sonda, após procedimento cirúrgico, devido à falta na unidade de saúde. O rapaz teria vindo do município de Xapuri para realizar o procedimento.

“O paciente vem do interior porque a estrutura é ruim e quando chega aqui se depara com essa situação. Esse rapaz veio de Xapuri e foi submetido a uma cirurgia e, infelizmente, na hora de colocar uma sonda, a equipe do hospital não fizeram que não tem na Huerb”, relatou.

O democrata questionou o que estaria acontecendo nas unidades de Saúde do Acre. “Essse é um questionamento comum no meio da sociedade: o que acontece em nosso Estado? toda hora chega paciente naquele hospital e a unidade não está preparada para atender. É isso? É falta de programação, de recurso, de compromisso? Falta coisas simples, de valores irrisórios”, disse.

Por fim, o parlamentar pediu uma solução ao problema. “O que peço é que o secretário De Saúde e ao Governo do Estado resolva essa questão. Não podemos tratar a população de forma tão irresponsável. Estamos lidando com vidas, portanto, devemos fazer isso com respeito. Relatei semana a falta de filme para a máquina de Raio X e o problema foi resolvido. Espero que o mesmo ocorra nessa situação”. (Assessoria Parlamentar)

