Deputado Antônio Pedro denuncia que aparelhos de radiografia do Pronto Socorro e das UPAs estão sem ‘filme’

O deputado Antônio Pedro (DEM) destacou que os serviços de radiografia do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estariam prejudicados devido o aparelho que realiza o exame está de filmes. A denúncia ocorreu na manhã de terça-feira, 17, durante sessão na Assembleia legislativa do Acre (Aleac).

De acordo com o parlamentar, o problema surgiu após a falta de pagamento aos fornecedores por parte do governo do Estado, o que acarretou na suspensão do repasse do produto às unidades hospitalares estaria suspenso.

“Ontem uma mãe levou sua filha com o pé quebrado ao Pronto Socorro e ela voltou para casa sem fazer o exame porque não tinha filme. Por que não tem? A resposta é simples: o governo não pagou os fornecedores. O problema não é somente no PS, nas UPAs também não tem. É lamentável. No PS todo dia chegam pessoas com traumas. Quando o paciente tem condição de pagar particular é muito bom, mas quando não tem? É preocupante”, disse Antonio Pedro.

O democrata frisou ainda a falta de medicação no Hospital do Câncer (Unacon). “Assisti em um programa de TV uma moça denunciando a falta de reagentes no Hospital do Câncer (Unacon) para a realização de exames. Quem sofre são aquelas pessoas que precisam do tratamento. Fica o meu pedido ao governador: pague as pessoas que fornecem os filmes”, finalizou.

(Assessoria Parlamentar)

