Deputado Antonio Pedro destaca principais ações de seu mandato em seu informativo parlamentar

Saúde, Educação, Segurança Pública. Esses têm sido alguns dos temas debatidos pelo deputado estadual Antonio Pedro (DEM), no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Na manhã de quarta-feira, 16, o parlamentar fez uma breve avaliação de seu mandato e falou ainda sobre as expectativas para os próximos meses, bem como sua reeleição.

Seu trabalho no parlamento estadual tem sido bastante elogiado não apenas pela população, mas também por colegas de plenário. Ele atribui esse resultado ao mandato participativo que tem buscado fazer em todo o Acre. “Tenho plena consciência do papel que preciso desempenhar neste mandato. Isso me faz ter a certeza de que podemos nos tornar a mudança que queremos para nosso povo querido”

Antonio Pedro não descarta a possibilidade de concorrer à reeleição, mas frisa que sua atenção neste momento está voltada em cumprir seu papel como deputado estadual perante a população.

“Neste ano pretendo percorrer os municípios do nosso Estado para verificar de perto a real necessidade de nosso povo. O objetivo é trazer essas demandas para o parlamento estadual a fim de serem debatidas. Temos que legislar em favor de nossos acreanos”.

Quanto ao trabalho que vem desenvolvendo na Aleac, o parlamentar frisa que pode ser conferido no informativo que seu gabinete confeccionou. “Graças Deus tenho uma equipe comprometida com este mandato e com a população. Quem quiser conferir parte de minhas ações enquanto deputado estadual é só dar uma olhada em nosso informativo. Lá você irá conferir as principais bandeiras de luta do deputado Antonio Pedro frisou.

(Assessoria Parlamentar)

