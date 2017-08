Deputado Antônio Pedro destaca visitas feitas aos municípios do Alto Acre

A Assembleia Legislativa retomou as atividades no plenário nesta terça-feira, 1, quando as sessões ordinárias voltam a ocorrer normalmente. Para o segundo semestre legislativo o deputado Antonio Pedro (DEM) destaca que será de mais trabalho.

“Tenho procurado fazer um mandato participativo em todo o Acre, com projetos e indicações. Isso só é possível se tivermos um contato diário com a população. Portanto, nesse segundo semestre estarei muito mais presente nos municípios, conversando com a população e ouvindo suas necessidades”, disse ao pontuar que já iniciou suas visitas ao interior.

“Durante o recesso parlamentar, ocorrido entre 14 de julho a 31 de agosto, percorri todos os municípios que fazem parte da região do Alto Acre. Foi uma agenda bastante positiva, sem dúvidas. Conversamos com produtores rurais, comerciantes, enfim, com a população em geral. Nosso povo pôde falar de suas necessidades e expectativas para o segundo semestre” destacou.

Antonio Pedro frisou que levará as demandas da população para serem debatidas no plenário da Aleac com os demais deputados. “Somos representantes do povo, portanto, nada mais natural que esse debate ocorre na Aleac. Em cada visita ao interior, em cada demanda que me for apresentada, vamos debatê-la no parlamento estadual. Vou cobrar mais agilidade do governo em ajudar nossa população. Precisamos dar qualidade de vida a população”, disse. (Assessoria)

Comentários