Deputado Antonio Pedro pede apoio ao governo para ajudar produtores de Acrelândia

“Aqueles produtores correm o risco de serem expulsos de suas terras. Precisamos com urgência da ajuda do governo do Estado”. A frase é do deputado estadual Antonio Pedro (DEM) ao destacar a reunião realizada entre produtores de Acrelândia e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O pronunciamento foi feito na sessão ordinária de quarta-feira, 28, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Segundo parlamentar, os produtores estão assentados em uma área na qual existe uma determinação da justiça de reintegração de posse. Ele disse que já ocorreram mais de 20 audiências e até o momento não foi encontrada nenhuma solução ao problema.

“A convite do presidente do Sindicato de Produtores de Acrelândia participei dessa última reunião. Confesso que fiquei preocupado quando tive ciência do assunto. Ocorre que a maioria dos produtores de Acrelândia estão assentados no Porto Luís, que seria uma área onde existe uma determinação de reintegração de posse. Todos estão com medo de perder o que construíram ao longo do tempo. Eles estão pedindo socorro”, falou Antonio Pedro.

O parlamentar pediu ajuda ao governo do Estado para auxiliar na busca de uma solução. “Peço ao governo, através do programa Terra Legal, que ofereça apoio a essas pessoas, pois, são pais de família e só querem trabalhar”, disse ao sugerir a suspensão da determinação de reintegração no prazo de 60 dias.

“Talvez não seja possível encontra uma solução de imediato, por isso que sugiro a suspensão dessa reintegração. Dessa forma, haveria um tempo hábil para reorganizar aquelas famílias”.

O democrata também pediu apoio técnico aos assentados. “Aproveito a oportunidade para pedir ao governo a disponibilização de um profissional técnico para auxiliar os produtores em eventuais problemas com suas plantações. Já morei na colônia e sei das dificuldades de um produtor. Ter alguém orientando é muito importante”, finalizou. (Assessoria Parlamentar)

