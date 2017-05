Deputado Antônio Pedro pede celeridade em obras de escola em Xapuri

O deputado Antônio Pedro (DEM), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã de quarta-feira, 17, voltou a cobrar celeridade nas obras da Escola Estadual Rita Maia, no município de Xapuri. O parlamentar lembrou que, atualmente, os alunos estariam usando um espaço cedido pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), devido ao atraso na entrega da obra da instituição de ensino.

De acordo com o deputao, a situação está ficando insustentável, haja vista que o Instituto estaria querendo retirar a escola do seu prédio, pois estaria tendo dificuldades em abrigar estudantes das duas instituições.

“Há mais de quatro anos essa obra foi iniciada e até agora nada de entregar. O Ifac está superlotado e por mais que a direção tenha cedido um espaço para os alunos, chega um momento em que não dá mais para o prédio abrigar as duas instituições. Peço ao governo que tome providências quanto a isso, pois a escola é do Estado e os alunos serão os maiores prejudicados”, afirmou o parlamentar.

Antonio Pedro pediu ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tome providências acerca da BR-317, que liga Rio Branco a Xapuri.

“Gostaria que o Dnit verifique a situação da BR-317, entre Rio Branco e Xapuri. A via está completamente esburacada e os reparos feitos não duram muito tempo devido à má qualidade do serviço”, finalizou. (Assessoria Parlamentar)

Comentários