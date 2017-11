Deputado Antônio Pedro pede que governo reforme prédio da Cageacre em Xapuri

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM), durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), cobrou do governo do Estado a recuperação do prédio da Cageacre no município de Xapuri. O parlamentar frisou que há mais de um ano teria recebido a confirmação da reforma, porém, até o momento nenhuma ação foi realizada.

“Cheguei até a conversar com o secretário responsável e ele teria dito que faria uma reforma no local para que os produtores pudessem usar o local, mas nada foi feito. Já tem um ano que venho fazendo essa cobrança. Lamentável que um dos setores mais importantes desse estado esteja sendo tratado de forma tão desrespeitosa”.

O democrata lembrou que os produtores rurais não têm onde estocar a produção. “Esse prédio será de grande serventia para aquelas famílias que não tem onde estocar suas produções. Ajudar essas pessoas é investir no desenvolvimento do Acre, pois, todos sabemos que a produção rural tem o poder de alavancar a economia de um estado. por isso defendo condições melhores de trabalho para esse setor”.

Antônio Pedro disse ainda, que foi procurado por um produtor de leite que está passando por dificuldades. De acordo com ele, a produção de queijo passa por um momento difícil, com queda no valor de revenda.

“Fui procurado esta semana por um produtor de leite que está passando por muitas dificuldades, ele disse que está sendo obrigado a fabricar o queijo para vender a sete reais na Bolívia. O produtor me disse que custava 12 reais o quilo, mas devido a demanda eles estão se submetendo a isso para pelo menos não perder o produto. Esse rapaz está quase deixando a terra dele porque não está tendo condições de mantê-la. Peço ao governo que olhe para essas famílias e encontre uma forma de ajudá-los. Como representantes do povo esse é o nosso dever”, finalizou. (Assessoria Parlamentar)

