Deputado Antonio Pedro pede reforma no Hospital de Plácido de Castro

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destacou na sessão ordinária de terça-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) sobre os problemas no na área de saúde no município em Plácido de Castro. Segundo o parlamentar, durante uma visita ao hospital daquele município, constatou algumas irregularidades.

“Estive visitando o Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro. Verifiquei que sua estrutura física precisa passar por uma reforma com urgência. Muitos problemas naquela unidade de Saúde. Levando em consideração que aquele local atende pessoas doentes, o cuidado com o ambiente deveria ser prioridade”, disse Antonio Pedro.

De acordo com o deputado, a porta de entrada encontra-se inutilizada. “Para se ter uma ideia, a porta de entrada está podre. O ar-condicionado que fica derramando água na recepção, chegando a fazer uma poça. Uma simples manutenção pode evitar que isso ocorra, porém, não é realizada. Temos que ter respeito pela população e oferecer o melhor serviço. Por tratar-se um hospital creio que a qualidade também na infraestrutura deve ser adequada”.

Na oportunidade, o parlamentar pediu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, a reforma daquela unidade de saúde. “Apresentei uma indicação a Mesa Diretora da Aleac solicita ao governador que viabilize uma reforma no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte. Sei que o momento é de contenção de gastos em decorrência da crise política, mas quando falamos em saúde, não podemos titubear”, finalizou.

