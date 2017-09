Deputado Antônio Pedro pede reparos na BR-317 entre Brasileia e Assis Brasil

Em discurso na sessão desta terça-feira (26), o deputado Antônio Pedro (DEM) comentou a situação da BR-317, sentido Brasileia a Assis Brasil. Ele citou que nesse trecho a rodovia precisa de reparos urgentes, correndo o risco da mesma fechar no período invernoso.

“Quero falar a respeito da BR-317, de Brasileia a Assis Brasil. Muitas pessoas me procuraram pedindo para que eu falasse sobre essa situação e cobrar. Andei na rodovia e pude constatar a situação em que se encontra aquela estrada. Se não fizerem pelo menos um tapa-buraco está sujeito acontecer o que acontece com a BR-364. Espero que o Dnit possa ver essa situação”, disse Antônio Pedro.

Antonio Pedro fez, ainda, outra observação. Disse que no trecho do entroncamento de Xapuri para Rio Branco, a situação também preocupa. “Já tem muitos buracos se formando do entroncamento para cá. Ali no hortifrutigranjeiro tem um buraco que parece uma armadilha, é um risco para a sociedade. Eles tapam, mas logo arrebenta. Fica o nosso pedido, o nosso comunicado”, disse ele.

O deputado democrata acrescentou que a estrada Plácido de Castro, a AC-40, encontra-se em condições também que necessita de reparos. “Em relação à estrada de Plácido de Castro eu já cobrei várias vezes. Taparam os buracos com barro e a gente sabe que não vai além. A gente pede que façam um serviço de vergonha. Se colocar barro na estrada só vai servir por um período muito curto”, completa.

