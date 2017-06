Deputado Antonio Pedro questiona investimentos do governo no Acre

O líder do Partido Democrático a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Antonio Pedro, na sessão de quinta-feira, 29, destacou sua preocupação quantos aos investimentos no Estado. Ele pontua que muitas fábricas foram construídas, porém, no momento, a maioria não gera emprego e renda.

“A situação é preocupante. Se você andar pelos municípios do Estado verificará que a maioria dessas fábricas que o governador mandou construir estão dando é prejuízo. Nada de geração de emprego e renda”, disse ao citar, por exemplo, a Fábrica de Biscoitos de Cruzeiro do Sul.

“Estive, recentemente, visitando a Fábrica de Biscoitos em CZS e tive triste surpresa de que ela está praticamente de portas fechadas. Só tem um atendente que está vendendo os últimos pacotes de biscoitos. Tanto investimento do Estado para simplesmente se fechar às portas”.

O parlamentar frisou que a retirada dos subsídios por parte do governo prejudicou os cooperados. “Não tem recurso para comprar matéria-prima. É triste. Os cooperados me disseram que o governador retirou o subsídio da cooperativa e isso os deixou em péssima situação. O resultado disso é que a tão sonhada indústria de biscoitos se acabou”, disse.

O democrata ressaltou ainda que os comerciantes daquele município reclamam também da Fábrica de Peixes. “Eles questionam como se instalará uma indústria em Cruzeiro do Sul se não tem peixe. Vai se tornar mais um elefante branco, infelizmente”.

Antonio Pedro citou também a Fábrica de Preservativos, Fábricas de Compensado e Fábrica de Peixes da Amazônia. Ele diz que em nenhuma delas existe matéria-prima.

“Em Xapuri, na Fábrica de Camisinhas, os funcionários vão apenas cumprir tabela, pois, não tem funcionamento. Em Tarauacá, a Fábrica de Compensados não funciona. Sem falar a Fábrica de Peixes da Amazônia onde os fornecedores estão tentando receber os recursos. Muitas obras e nada de concreto. Só prejuízo ao Estado”.

Por fim, o deputado classificou as obras como eleitoreiras. “Toda vez na época eleição o governo circula nos municípios e só fazem projetos e promessas, mas depois que passa a campanha ele se esquece de cumpri-las”, finalizou. (Assessoria Parlamentar)

