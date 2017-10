Deputado Antônio Pedro relata agenda no Vale do Juruá

O deputado Antônio Pedro (DEM) relatou na sessão desta terça-feira (3) a agenda que cumpriu no último final de semana juntamente com o deputado federal Alan Rick e Tião Bocalom, ambos do (DEM), no Vale do Juruá. O parlamentar também participou da festa de comemoração de aniversário da cidade de Cruzeiro do Sul.

“Estive em Cruzeiro do Sul neste final de semana com o presidente dos Democratas, Tião Bocalom, e com o deputado federal Alan Rick. Na ocasião, prestigiamos a linda festa realizada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul para comemorar o aniversário do município. Não poderia deixar de parabenizar o deputado Alan Rick por ter assinado uma emenda no valor de R$ 950 mil que serão investidos na produção daquela cidade. Um recurso importante, que fortalecerá, inclusive, a produção da farinha do município”, frisou.

O democrata elogiou ainda o trabalho que, segundo ele, o deputado Alan Rick tem realizado naquela região. “Além de Cruzeiro do Sul, estivemos em Feijó e Tarauacá onde nos reunimos com lideranças políticas. Por onde passamos fomos recebidos com carinho pela população dessas cidades. Fiquei muito feliz em saber do carinho e admiração que eles têm com o deputado Alan Rick, um político honesto que é verdadeiramente comprometido com o povo do Acre. Um deputado dedicado que trabalha em favor da família”, finalizou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

