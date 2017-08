Deputado Antônio Pedro relata dificuldades de produtores rurais para beneficiar produção

“Produção agrícola”, esse foi o tema do discurso do deputado Antônio Pedro (DEM) durante a sessão desta quarta-feira (8). O parlamentar relatou que os agricultores têm encontrado dificuldades para beneficiar a produção de arroz na Cageacre.

“Eu quero começar falando a respeito de um tema sobre o qual já fiz cobranças há uns dois meses atrás: a Cageacre. Os produtores estão precisando beneficiar sua produção, mas nada daquilo que relatamos naquela época foi resolvido, nunca funcionou. Recuperaram as máquinas velhas, mas produtores estão me cobrando, eles querem levar a sua produção para a Cageacre para que seja beneficiada. O governo retirou todos os funcionários das peladeiras de arroz. Os colonos chegam para pelar o seu arroz e encontram a Cageacre fechada. O Estado não pode crescer se a agricultura não crescer. O governo não tem o mínimo de interesse”, relata.

O deputado comentou ainda que em conversa com produtores de arroz eles ressaltaram os bons resultados, mas sentem falta do apoio do Poder Executivo. Eles têm que enviar a produção para o Estado vizinho de Rondônia, tendo que se submeter a alíquotas consideradas elevadas.

Conversei com os produtores e eles me relatavam: ‘foi muito boa a plantação de arroz, mas na hora de secar e embalar a Cageacre poderia ao menos secar para nós’. Esse arroz vai para Rondônia e lá com certeza vai voltar para cá por um preço mais caro. Fica então o meu pedido para que o governo dê uma olhada para esse caso”, destaca o deputado democrata.

José Pinheiro

Agência Aleac

