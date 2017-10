Deputado Antonio Pedro relata visita ao Complexo Agroindustrial Dom Porquito

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destacou a visita realizada a Complexo Agroindustrial de Suinocultura Dom Porquito S/A., instalado às margens da BR-317, em Brasileia, que atua na produção de suínos por meio de inseminação artificial.

De acordo com o parlamentar, a visita teve como foco principal verificar o andamento da produtividade na indústria. “É uma empresa em crescimento, sem dúvidas. Tem uma estrutura impressionante e com tecnologia de ponta. O que pude perceber é que o mercado tem reagido bem aos produtos que são produzidos na Dom Porquito. Minha torcida é que o empreendimento continua crescendo e, dessa forma, gerando emprego e renda na região do Alto Acre”, pontuou.

A Dom Porquito foi criada em 2011 com o objetivo de abastecer o mercado local e também garantir o atendimento da demanda do mercado internacional. A estrutura do complexo engloba uma Unidade Produtora de Leitões (UPL), galpões de engorda (em parceria com diversos agricultores familiares) e um moderno frigorífico.

A empresa é uma Sociedade Anônima em que a Agência de Negócios do Acre tem 37% das ações e os demais acionistas, 63%. Os investimentos, só no frigorífico foram R$ 62 milhões, enquanto o complexo todo já englobou cerca de R$ 86 milhões.

Os agricultores familiares, organizados em uma cooperativa, são responsáveis por realizar a engorda e cuidados para o crescimento do animal, que seguirá para o abate. A ração e orientações técnicas são fornecidas pela empresa. (Assessoria)

Comentários