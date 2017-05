Deputado Antônio Pedro repudia atitude de gestor do Deracre

O deputado Antônio Pedro (DEM) relatou durante sessão desta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o que ele classificou como descaso por parte do diretor-presidente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre (Deracre), Cristovam Pontes. O parlamentar alega não ter sido recebido pelo gestor para tratar de assuntos referentes à área de atuação do órgão.

Antônio afirmou que marcou uma audiência com Cristovam Pontes, para buscar soluções para as ruas de Xapuri que, de acordo com ele, se encontram completamente esburacadas, causando acidentes e outros transtornos à população.

“Sobre a audiência que marquei com o diretor do Deracre, agendamos e não fomos atendidos, uma atitude de desrespeito que eu repudio. Como parlamentar, meu papel é cobrar, fiscalizar e reivindicar pelo bem da população. Ao não me atender esse diretor demonstrou total desrespeito não comigo, mas com a comunidade”, lamentou.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

