Deputado Antônio Pedro volta a cobrar reforma da Escola Bárbara Vieira de Santana

Na sessão da Aleac, o deputado Antônio Pedro (DEM) voltou a cobrar a reforma da Escola Bárbara Vieira de Santana, localizada na comunidade rural Vai Quem Quer, no município de Xapuri. O parlamentar ressaltou que apresentou indicação ano passado solicitando a reforma da unidade de ensino, mas até hoje não foi atendido pela Secretaria de Educação.

“A escola encontra-se num estado crítico e precisa ser reformada. Sem falar que não existe ninguém responsável pela manutenção e limpeza do local, a Secretaria de Educação envia apenas três litros de gasolina para fazer a limpeza e quem banca o restante são os pais dos alunos. Um absurdo jogar essa responsabilidade nas costas daquelas pessoas”, disse o parlamentar.

Ainda segundo o democrata, são os pais dos alunos que bancam a merenda da escola. “Na verdade, quem tem tomado de conta são os pais dos alunos e não o poder público, que é o verdadeiro responsável pelo local. São os pais que bancam a merenda da escola e arcam também com o restante do lanche porque, de acordo com eles, a merenda que a Secretaria manda dá apenas para uma semana. Isso é um absurdo. Espero que a Secretaria de Educação resolva logo essa situação”, destacou.

O deputado também fez críticas à Secretaria de Segurança do Estado. “Estou há três anos nesta casa e quase todos os dias eu falo sobre segurança, a impressão que tenho é que estamos enxugando gelo. O governo não faz nada para reverter essa situação. Ele não compareceu em nenhuma audiência pública que realizamos para tratar do assunto. É um descaso total e quem sofre com isso é a população”, finalizou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

Comentários