Deputado de Rondônia denuncia rachaduras na ponte que liga AC a RO e pede criação de Comissão

Parlamentar Jesuíno quer “estrutura da ponte analisada” para “erradicar prejuízos futuros”

TON LINDOSO

A tão esperada ponte em construção sobre o Rio Madeira, que ligará os Estados do Acre e Rondônia na Ponta do Abunã, distrito de Porto Velho, pode estar com os pilares comprometidos. A informação preocupante vem do estado vizinho e foi tema de debate na Assembleia Legislativa de Rondônia.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da instituição, o deputado Jesuíno Boabaid (PMN) requereu à Mesa Diretora a criação de uma Comissão Temporária Especial destinada a averiguar denúncias referentes a rachaduras nos pilares da construção.

O deputado já teve seu pedido aprovado: na quinta-feira (14), através do ato nº 028/2017 a comissão já foi formada e instituída. Além de Jesuíno, os parlamentares Laerte Gomes (PSDB) e Dr. Neidson (PMN) também fazem parte da comissão.

