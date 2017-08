Deputado denuncia a falta de medicamentos para transplantados no Acre

Ray Melo

O deputado Antônio Pedro (DEM) fez um apelo ao governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde para que providencie os medicamentos que estão em falta para que atenda a demanda dos pacientes crônicos renais e transplantados. O parlamentar citou pelo menos duas substâncias que estão em falta na rede pública de Saúde. São elas: o tracolimo, essencial para os pacientes transplantados, para evitar a rejeição do doador do material adquirido; e o Noripurum.

“Quero falar da Saúde. Estive conversando com o Wanderli Ferreira, da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados. Ele está entrando com uma ação no Ministério Público tentando conseguir uns remédio para o tratamento desses pacientes. São pacientes que são transplantados que faz tempo que não tomam essas medicações. O documento foi encaminhado ao promotor de Saúde, Gláucio Shiroma Oshiro para que possa intervir nessa situação. Está faltando o Tracolimo 1mm. São mais de 110 pacientes renais e transplantados que correm o risco de perderem seus enxertos. O Noripurum está há oito meses sem ser repassado aos pacientes”, disse o parlamentar.

Antônio Pedro ressaltou que tem acompanhado o drama desses pacientes: “Eu tenho acompanhado o sofrimento dessas pessoas, é um dever do Estado fornecer essa medicação. Eu tenho cobrado por várias vezes que o governo e o secretário de Saúde resolvam isso, mas parecem que estão com os ouvidos fechados. Atendam essas pessoas. A pessoa perder o transplante por conta da irresponsabilidade do governo, não é fácil”, pontua.

