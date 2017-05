Deputado elogia escola em tempo integral e pede que essa modalidade de ensino seja aplicada em Xapuri

O deputado Antonio Pedro (DEM) destacou na sessão de quarta-feira, 10, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a visita a Escola Estadual Boa União, juntamente com os demais componentes da Comissão de Educação do parlamento estadual. Recentemente, essa unidade de ensino passou a funcionar em tempo integral.

Segundo o parlamentar, o objetivo da visita foi verificar como tem sido a adaptação dos alunos a nova modalidade. “Ensino integral ainda é um desafio. Não temos essa cultura. Os alunos e, até os pais, estão acostumados com o meio período, mas ainda assim a adaptação tem sido muito boa. É uma experiência válida e que proporcionará um futuro promissor para muitos jovens”, disse.

Ele pontuou que a escola em tempo integral além de proporcionar um aprendizado de qualidade aos jovens, serve também como uma arma de prevenção à criminalidade. “Com o jovem focado no estudo, diminui as chances do envolvimento com ações criminosas já que permanecem na escola entre às 7h30 e às 17h”.

Nesse sentido, o deputado pontuou que estará apresentando uma indicação a mesa diretora da Aleac solicitando que o projeto seja aplicado também no município de Xapuri. “Tudo que possa acrescentar positivamente na vida dos nossos jovens é de interesse do nosso mandato. Portanto, estarei apresentando uma indicação pedindo a Secretaria de Educação que leve o ensino em tempo integral a Xapuri também. Aquela juventude merece um ensino com qualidade”.

Aproveitando o ensejo, o deputado elogiou também o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no Acre. “Quero também destacar o Proerd. É muito importante que nossas crianças aprendam a dizer não às drogas, aprendam a fazer as escolhas certas, aprendam a se desviar do mundo da criminalidade, e o Proerd tem feito esse trabalho de conscientização”, falou ao comentar ainda sobre o projeto Guarda Mirim.

“São projetos que deveriam ser aplicados também nos demais municípios do Acre devido sua contribuição social”.

(Assessoria Parlamentar)

