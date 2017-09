Deputado Estadual Ney Amorim lança o projeto de Pré-Enem gratuito ‘EducALEAC’

O projeto será realizado em três etapas. No geral o projeto pretende alcançar 6.120 alunos

Em evento realizado na noite desta terça-feira (26), no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o presidente do Parlamento acreano, deputado Ney Amorim (PT), lançou oficialmente o Projeto Pré-Enem EducALEAC.

Diante dos alunos que já estão sendo atendidos pelo programa presentes no auditório, Ney Amorim destacou a importância da iniciativa.

“Nossa intenção, minha, da Mesa Diretora e do Parlamento acreano como um todo é oferecer a esses jovens que serão atendidas pelo projeto a oportunidade de estudarem e se prepararem para cursar uma faculdade. Dessa forma, estaremos ajudando no desenvolvimento do nosso Estado porque teremos pessoas formadas em cursos superiores e mais capacitadas para o exercício profissional na nossa comunidade. Penso que esses jovens precisam apenas de oportunidades e condições para alçarem voos mais altos. O limite desses jovens é o céu, porque eu sou de família humilde, meu pai era agricultor e minha mãe professora, mas com trabalho e esforço todos podem vencer. ”

A iniciativa organizada pela Escola do Legislativo do Acre, em parceria com graduandos da Universidade Federal do Acre (UFAC), tem como objetivo oferecer curso preparatório às pessoas que desejam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio.

O projeto será realizado em três etapas. A primeira é a presencial, que já está ocorrendo nas dependências da Aleac, atendendo 120 alunos cuja renda familiar é de até dois salários mínimos, que corresponde a 80% do público. As demais vagas (20%) são destinadas aos servidores ativos ou seus dependentes.

A segunda etapa acontecerá nos bairros de Rio Branco, nas 12 regionais que formam a capital, a partir de 25 deste mês. Nessa fase serão realizadas aulas intensivas (“aulões’) em cada uma das regionais, atendendo em torno de 250 alunos por “aulão”, que totalizará três mil pessoas alcançadas.

A terceira etapa será realizada nos municípios, nas cinco regionais que formam o Estado. Também serão realizados “aulões” em pelo menos dois municípios de cada uma das regionais para cerca de 300 alunos, totalizando três mil alunos.

No geral o projeto pretende alcançar 6.120 alunos.

