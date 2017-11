Deputado frisa que tendimento das agências do BB anda precário

O líder do Partido Democratas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Antônio Pedro, pontuou na sessão de quarta-feira, 1, que as agências bancárias do Banco do Brasil estão oferecendo um atendimento precário à população, em especial, no interior do Estado. Segundo o parlamentar, um dos principais problemas é falta de efetivo de funcionários.

“Em Xapuri, por exemplo, o atendimento é muito precário. Falta profissional para atender a população. Atualmente apenas quatro funcionários atendem naquela agência, sendo que um está de férias. O baixo efetivo de funcionários para atendimento é apenas um dos problemas, a frequente falta de dinheiro nas agências e caixas eletrônicos do interior também dificultam o atendimento”, disse.

Segundo o democrata, as agências bancárias priorizam apenas o lucro. “Esse desrespeito com a população deve acabar, os usuários merecem um atendimento de qualidade. Os bancos só querem saber de lucrar, não contratam efetivo, não oferecem segurança aos seus usuários, não investem no bem-estar de sua clientela, isso é um absurdo. Os caixas estão quebrados, as agências todas sem exceção já foram assaltadas, desse jeito não dá. A população merece respeito”, finalizou. (Assessoria)

