Deputado Jairo Carvalho afirma que saúde pública do Acre está na UTI

O deputado Jairo Carvalho (PSD) fez críticas ao secretário de Saúde do Estado, Gemil Júnior, na sessão desta terça-feira (13). Segundo ele, a saúde pública do Acre está na UTI e o gestor nada faz para resolver a situação. “As pessoas estão esquecidas nas grandes filas dos hospitais do Estado, a Saúde do Acre está na UTI e o secretário não faz nada”, disse.

O oposicionista falou ainda da situação precária em que se encontra o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/Acre). “Recebi denúncias de que no Into nem papel higiênico tem nos banheiros, sem falar na fila imensa de pacientes aguardando atendimento. O que está acontecendo com a Saúde do Acre é uma vergonha, um descaso total”, complementou.

O parlamentar solicitou a presença do secretário de Saúde, Gemil Júnior, no Poder Legislativo para falar sobre o assunto. “Queremos, sim, a presença do secretário de Saúde nesta casa, ele precisar vir aqui responder aos nossos questionamentos. Ele deve estar preocupado com as eleições, já deve estar fazendo campanha antecipada, o MP deve ficar de olho. Os secretários de Estado estão abandonando seus serviços porque estão preocupados apenas em se eleger. O governador tem que demitir esse povo e contratar pessoas que queiram realmente trabalhar”, enfatizou.

Jairo Carvalho falou ainda sobre o caso de um paciente morador de Manoel Urbano. “Tenho em mãos os documentos de um senhor de Manoel Urbano que há um ano está na fila para fazer uma cirurgia do coração. Isso é uma vergonha para o nosso Estado, até quando vamos encontrar casos assim? Não é possível que o secretário de Saúde não faça nada para resolver essa situação. As pessoas estão morrendo na fila de espera e ninguém faz nada, até quando isso vai acontecer? ” Indagou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

Comentários