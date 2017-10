Deputado Leila Galvão destaca agenda com diretor do Deracre

Durante o discurso realizado nesta quarta-feira (25) a deputada Leila Galvão (PT) agradeceu ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre (Deracre), Cristovam Pontes, pela atenção que tem demonstrado às suas reivindicações. A parlamentar relatou que o diretor do órgão irá cumprir agenda no Alto Acre na próxima quinta-feira (26) para tratar de algumas demandas da região.

“Me reuni ontem com o diretor do Deracre para tratar de algumas reivindicações da região do Alto Acre. Cristovam tem sido muito atencioso com a gente, ele se disponibilizou a ir a Brasileia na próxima quinta com sua equipe para tratar de demandas como melhoramento de ramais, infraestrutura e recuperação de pontes. Sei que se unimos forças com a prefeitura e o governo do Estado nós vamos conseguir resolver todos esses problemas”, disse.

Leila Galvão frisou ainda que a ponte que liga o município de Epitaciolândia a Brasileia precisa ser reestruturada o mais rápido possível. “Essa foi uma das reivindicações que fiz ao diretor do Deracre. A ponte precisa ser reestruturada o mais rápido possível, bem como a passarela que fica ao lado da ponte que também está com a estrutura comprometida. Sei que com a união de esforços do poder público nós vamos conseguir resolver essas questões”, complementou.

A deputada falou ainda da pavimentação da rua Raimundo Acácio, localizada no Bairro Marcos Galvão, em Brasiléia. A rua, que foi entregue aos moradores na última segunda-feira (23), conta com a estrutura de implantação de pavimentação em vias urbanas, com drenagem, meio-fio e sarjeta. A obra é fruto da emenda parlamentar do Deputado Alan Rick (DEM) e de recursos da Prefeitura de Brasileia, que totalizam mais de R$ 300 mil (trezentos mil reais).

Leila falou da importância da união da equipe municipal com os parlamentares federais, governo do Estado e deputados estaduais em prol do crescimento de Brasileia.

“Fiquei muito feliz de ter participado da entrega de uma obra tão importante para os moradores do bairro Marcos Galvão, fruto de um compromisso da gestão atual, sob o comando da prefeita Fernanda Hassem, e de toda sua equipe, que de uma forma bastante organizada soube aproveitar esse recurso que estava de certa forma adormecido, essa emenda do Deputado Federal Alan Rick, proporcionando mais qualidade e melhor acesso a todos os moradores. Eu creio na força da união de deputados, governo e prefeitura. Juntos faremos a diferença”, concluiu.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

Comentários