Deputado Leo de Brito irá destinar quase R$ 3 mi em emendas para Brasiléia

Alexandre Lima e Marcus José

O deputado federal petista Leo de Brito, esteve no gabinete da prefeita do Município de Brasiléia, Fernanda Hassem, para cumprir agenda e anunciar mais uma demanda importante para ajudar no desenvolvimento em diversas áreas.

Acompanhado com a deputada estadual Leila Galvão, o parlamentar federal anunciou que irá destinar emendas parlamentares que irão chegar a R$ 3,6 milhões de reais até o ano de 2018. Com o apoio do governo do Estado, poderão chegar a R$ 5 milhões.

“Esses investimentos são muitos bem-vindos. Somente com os repasses municipais, fica difícil trabalhar e essas parcerias importante como a do deputado Leo de Brito, vem se tornando o campeão em emendas para Brasiléia. Serão investidos em saúde, educação, saneamento básicos e infraestrutura e quem vai ganhar, serão os munícipes. Só temos que agradecer esses apoios vindos de Brasília”, destacou a gestora.

Para a deputada Leila Galvão, “É importante ver que a parceria federal e estadual, rende frutos para Brasiléia. Ficamos felizes ver que nossos esforços estão sendo investidos de forma correta e nos demonstra confiança em continuar com a parceria”, pontuou a deputada.

Segundo Fernanda Hassem, parte dessas emendas também serão investidos em maquinários leve e pesado para que, tanto a zona urbana e rural seja beneficiada, uma vez que Brasiléia tem uma das maiores malhas viárias, que precisam de uma atenção todo o ano.

Veja vídeo reportagem.

Comentários