Deputado Major Rocha vai apresentar PEC pedindo a antecipação das eleições gerais

Nelson Liano

O deputado federal Major Rocha (PSDB) afirmou que está colhendo assinaturas para apresentar um Proposta de Emenda Constitucional (PEC) antecipando as eleições gerais de 2018. “Não adianta trocar só o presidente da República. É preciso haver uma renovação no Congresso Nacional. A população não se sente mais representada. É necessário restabelecer a credibilidade. O atual quadro tem muitos senadores e deputados comprometidos com as investigações que estão em curso. A solução para essa crise deve vir pelos votos diretos da população,” afirmou Rocha.

Para o deputado acreano não existe mais clima para que as reformas da Previdência e trabalhista aconteçam com a atual representação no Congresso. Ele revelou ainda que assinou um pedido de impeachment do presidente Temer (PMDB) com mais sete outros deputados tucanos. “O atual Governo não parece mais honesto. Qualquer brasileiro que tivesse conhecimento de uma situação em que um presidiário condenado (Eduardo Cunha) está sendo beneficiado deveria delatar isso imediatamente às autoridades. Agora, imagina o presidente da República?” indagou o tucano.

Outra revelação de Rocha é que a bancada do PSDB já se reuniu para avaliar a situação. Está só esperando a divulgação do áudio da conversa de Temer com o empresário da JBS, Joesley Batista, para abandonar o Governo. “Não há mais credibilidade no presidente que foi eleito na chapa junto com o PT,” ressaltou.

