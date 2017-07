Deputado Manoel Moraes acompanha obras de recuperação em Xapuri

O Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Manoel Moraes, esteve ao longo da semana em Xapuri, cidade onde mora e mantem grande base eleitoral. O Parlamentar acompanhou o anúncio e início das obras do novo anel viário do munícipio, que estão orçadas em mais de 2,5 milhões de reais.

Durante a solenidade, o Deputado fez questão de agradecer ao Governador Tião Viana por mais essa demonstração de carinho e consideração pelo povo xapuriense, destacando a parceria de sucesso entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Xapuri. Logo depois, Manoel Moraes percorreu os trechos onde já haviam homens trabalhando na recuperação do asfalto, oportunidade em que conversou com trabalhadores e com moradores que também acompanhavam os trabalhos.

Nitidamente satisfeito com os acontecimentos, o parlamentar declarou: “Em poucos dias nossa querida Xapuri estará transformada, com ruas novas, sinalização e ciclovias; nós trabalhamos nesse projeto por vários meses, com muito planejamento e organização, agora chegou a hora de executar e beneficiar o nosso povo”. Por fim, o Deputado parabenizou a gestão do Prefeito Bira e de sua Vice, Maria Auxiliadora: “O Bira e a Maria estão de parabéns pela forma como vêm trabalhando, sem pressa, sem atropelo, sem se incomodar com as críticas de quem só quer o mal de Xapuri; tenho certeza de que ao final desse mandato Xapuri será uma cidade mais bonita, justa e digna para todos”, finalizou.

