Deputado Manoel Moraes celebra ano positivo

O Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Manoel Moraes, avaliou como positivo o ano de 2016. O parlamentar reconheceu as dificuldades causadas pelas crises, econômica, política e institucional, mas fez questão de apontar importantes avanços conquistados nesse ano.

O Deputado lembra que, em seu primeiro mandato à frente da Primeira Secretaria da ALEAC, conseguiu implantar, ao lado do Deputado Ney Amorim, a rádio e a TV da Assembleia, algo que vinha sendo buscado há muito tempo. “Com muito trabalho, conseguimos colocar no ar a rádio e a TV da ALEAC, oferecemos centenas de vagas de graduação e pós-graduação à sociedade acreana, demos condições de trabalho para que todos os Deputados pudessem se aperfeiçoar e visitar seus municípios, enfim, colocamos a casa do povo à disposição do povo”, afirmou Manoel Moraes.

Outro tema abordado pelo parlamentar foi a eleição municipal desse ano. Manoel, que certamente foi um dos políticos que mais se fortaleceram nesse pleito, falou sobre as vitórias conquistadas: “o povo reconheceu o nosso trabalho e elegeu vários vereadores ligados ao nosso grupo, além de nos dar vitórias em prefeituras de municípios importantes, como Acrelândia, Epitaciolândia e Xapuri, onde minha esposa agora é Vice-Prefeita”, finalizou o parlamentar.

Manoel Moraes aproveitou a oportunidade para agradecer ainda aos 23 Deputados que o reelegeram para mais um biênio na mesa diretora da ALEAC. Finalizando, o Deputado saudou ao povo do Acre pela confiança que deposita em seu trabalho, garantindo que continuará empenhado em fazer com que possamos viver em um lugar mais justo e digno para todos.

