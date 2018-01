Deputado Manoel Moraes celebra resultados do Saúde Itinerante em Xapuri

O Primeiros Secretário da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Manoel Moraes, se disse muito satisfeito com os resultados alcançados pelo programa “Saúde Itinerante”, realizado em Xapuri nesse fim de semana. O parlamentar, que é morador e tem forte base eleitoral no município, chamou atenção para os números dessa edição, enfatizando a importância da parceria firmada entre seu gabinete, a Prefeitura de Xapuri e o Governo do Estado: “Xapuri recebeu o maior saúde itinerante da história do Alto Acre e isso só foi possível graças ao empenho do nosso gabinete, do Prefeito Bira e de toda a equipe da prefeitura, além é claro do Governo do Estado, por meio do Secretário de Saúde, Gemil Junior, que não mediu esforços para que esse projeto saísse do papel”, afirmou o Deputado.

Por meio do programa Saúde Itinerante, foram oferecidos à população atendimentos em mais de 15 especialidades médicas, áreas como neurologia, cardiologia, pediatria, psiquiatria, ginecologia, entre outras. Além disso, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos também atenderam o grande número de moradores que compareceu ao evento.

Ao fazer um breve resumo sobre os atendimentos, o Deputado Manoel Moraes agradeceu e parabenizou toda a equipe: “estamos muito felizes com os resultados; um número muito grande de pessoas foram atendidas, fazendo valer a pena todo o nosso esforço; quero parabenizar a todos os envolvidos e agradecer pela forma carinhosa e humana com a qual atenderam o povo de Xapuri”, finalizou.

Comentários