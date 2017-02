Deputado Manoel Moraes defende “chapa perfeita” para o Governo e Senado em 2018

O Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Manoel Moraes (PSB), é mais uma liderança da Frente Popular a se posicionar sobre as eleições de 2018. O parlamentar defendeu o que considera ser a chapa perfeita para a disputa, apontando os nomes de Marcus Alexandre e César Messias para Governador e Vice, respectivamente, além de Jorge Viana e Ney Amorim para as duas vagas ao Senado.

O Deputado afirmou que o momento é de unir os partidos aliados em torno desses nomes, pois eles formariam a chapa mais forte que a Frente Popular já montou para uma disputa majoritária. Para Manoel Moraes, o Prefeito Marcus Alexandre, seria uma escolha natural, pelo trabalho que desempenha na prefeitura de Rio Branco e pela liderança que se tornou ao longo da última década.

Quanto às vagas ao Senado, o parlamentar destacou o papel que o Senador Jorge Viana tem na história do Acre, tendo sido o melhor Prefeito e Governador que o Estado já viu, além de ser um dos Senadores mais destacados da atual legislatura. Manoel enfatizou ainda que o Congresso Nacional precisa de políticos com experiência e competência: “Ano que vem teremos duas vagas ao Senado e a Frente Popular tem chances reais de eleger os dois nomes; O Senador Jorge Viana merece ser reeleito por tudo que tem feito pelo Acre e o Deputado Ney Amorim já demonstrou que está preparado e que é o melhor quadro que temos para também disputar uma vaga”, afirmou.

Perguntado sobre o fato dos dois nomes defendidos por ele serem do PT, o Deputado afirmou que isso não é um impeditivo, principalmente se levado em consideração o peso das duas candidaturas: “A eleição de 2018 será decisiva para o futuro do Acre, precisamos esquecer as vaidades e nos unirmos em prol do que é melhor; Se os dois melhores nomes para o Senado são Jorge Viana e Ney Amorim, o fato dos dois serem do PT não pode mudar isso”, finalizou Manoel Moraes.

