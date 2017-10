Deputado Manoel Moraes e Governador Tião Viana discutem melhorias para o Alto Acre

O Deputado Estadual Manoel Moraes, Primeiro Secretário da Aleac, saiu satisfeito e confiante do encontro que teve com o Governador Tião Viana, na última quarta-feira. Segundo o parlamentar, a pauta principal da reunião foi o desenvolvimento da região do Alto Acre.

Na oportunidade, Manoel apresentou ao Governador um projeto que visa resolver o problema enfrentado pelos moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, que vêm recebendo notificações, multas e embargos de órgãos como ICMBio e IBAMA. “Elaboramos um projeto pautado em reflorestamento, recuperação das áreas e plantio em sistema de consórcio de culturas; já ouvimos técnicos da área, o Ministério Público Federal e agora a equipe do Governo irá analisar a proposta”, declarou o Deputado.

Outro tema abordado na reunião diz respeito à área de segurança pública. Manoel levou sua preocupação ao Governador sobre a diminuição do efetivo e possível fechamento do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no entroncamento de Xapuri. “Já me posicionei contra isso na tribuna da Assembleia, por entender que as áreas de fronteira não podem ser afetadas pela política de redução de gastos do Governo Federal”, ponderou.

Finalizando o encontro, o parlamentar solicitou a ampliação das obras de infraestrutura que já vêm sendo realizadas na região. Para Manoel, as prefeituras do Alto Acre voltaram a ser administradas por pessoas sérias e competentes, dando a confiança que o Governo precisa para ampliar a liberação de recursos. “Xapuri virou um verdadeiro canteiro de obras; Epitaciolândia e Brasileia também já estão com outra cara; é preciso manter as obras e ampliar os investimentos, para que possamos contemplar a totalidade de nossas ruas e ramais”, finalizou o parlamentar.

