Deputado Manoel Moraes monta gabinete de crise em Tarauacá

O Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Manoel Moraes, montou um gabinete de crise no município de Tarauacá, para atender às famílias atingidas pela enchente. O Deputado está na região desde a última quinta-feira e ontem acompanhou de perto a visita do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

Em entrevista concedida às emissoras do Juruá, Manoel Moraes se mostrou preocupado e solidário com a situação enfrentada pelas cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul: “Fico com o coração partido quando vejo tanto sofrimento no olhar dessas pessoas, transferi parte do meu gabinete para Tarauacá, montei uma equipe e estamos aqui acompanhando de perto essa situação que é de calamidade pública”, afirmou o parlamentar.

Ao lado do Governador Tião Viana, Manoel Moraes cobrou ainda a união e a participação de todas as autoridades no socorro às vítimas: “Esse não é um momento de fazer politicagem, de colocar a culpa no Governo, de ficar cobrando de longe; precisamos unir forças, Governo Federal e Estadual, Bancada Federal e todos os Deputados Estaduais, independentemente de cores partidárias; juntos podemos minimizar o sofrimento dessas pessoas”, finalizou Manoel Moraes.

