Deputado Moisés Diniz lança campanha de doação para o Hospital do Câncer

Na intenção simples de ajudar, parafraseando “cada um dá o que tem’, em um gesto absolutamente humano, o deputado federal pelo Acre, Moisés Diniz (PCdoB), vem realizando uma campanha na internet para arrecadar recursos financeiros e ajudar Hospital do Câncer do Brasil.

Professor, escritor e poeta, Diniz vem ofertando um exemplar de um de seus livros “O Santo de Deus” a quem fizer qualquer doação em nome do Hospital. A regra para receber o livro, diz a campanha do parlamentar comunista, é enviar fotos do depósito bancário de qualquer valor em nome do hospital para o e mail pessoal dele ou em sua página do Facebook e receberá o exemplar em casa.

Segundo o deputado, longe de parecer uma ação de campanha para angariar votos ou a simpatia da sociedade e do eleitorado, Diniz deixou claro que não pretende mais concorrer a nenhum cargo político.

Confira a campanha de arrecadação que ele vem fazendo na rede social:

