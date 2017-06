Deputado Moisés Diniz obtém vitória na Câmara e aprova ‘Lei dos Sabatistas no Enem’

“Quase cem mil jovens sabatistas passavam por constrangimentos e até desconforto físico e psíquico”, disse Diniz

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) comemorou nesta quarta-feira (7), na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a aprovação de projeto de sua autoria que exclui o sábado das provas do Enem e de concursos públicos. Segundo ele, mais de cem mil jovens serão beneficiados pela medida.

“Quase cem mil jovens sabatistas passavam por constrangimentos e até desconforto físico e psíquico quando ficavam uma tarde inteira confinados, porque decidiram respeitar suas convicções religiosas”, argumentou Moisés.

O deputado acreano diz que sua proposta vai além da defesa de convicções religiosas, ao favorecer cerca de um milhão de trabalhadores do mercado informal, que precisavam faltar ao trabalho aos sábados para poder fazer as provas do Enem.

“Avançamos também na proposta de fazer do Enem uma prova mais qualificada. Através da nossa lei, a juventude brasileira terá uma semana final para estudar para as provas de Redação, Ciências Humanas e Linguagens e mais uma semana intercalada para se dedicarem às Ciências da Natureza e à Matemática”, explica o parlamentar.

A matéria segue agora para a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, onde será relatada pelo deputado Orlando Silva (PCdoB/SP). Na Comissão de Educação, o relator foi o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP).

“Estou conversando com os líderes dos partidos, para que ninguém peça votação em plenário, o que garantirá que a nossa lei tenha caráter terminativo e siga direto das comissões para o Senado”, esclareceu o parlamentar do PCdoB.

