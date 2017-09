Deputado Nélson Sales denuncia gastos governamentais de R$ 1,3 mi com festas e eventos

O deputado estadual Nélson Sales (PP) denunciou nesta sexta-feira (21) o que ele classificou como sendo mais um dos gastos desnecessários por parte do governo do Estado: R$ 1,290 milhões em animação festiva para os eventos promovidos pelo governo do Estado.

Para o deputado progressista, este dinheiro poderia ser melhor aplicado em ações na área de saúde ou mesmo em equipamentos para aumentar a segurança da população e no combate a ação das facções criminosas.

A publicação a que se refere o deputado Nélson Sales, está publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), Edição Nº 12.140, publicada na última segunda-feira (18) entre as páginas 65 e 67.

Consta na Publicação, na parte relativa a Fundação Cultural Elias Mansour (FEM), o extrato de publicação da Ata de Registro de Preços 018/2017 (SRP Nº 348/2017) que tem como objeto:

“Prestação de serviços de suporte técnico-operacional para a promoção, organização, concepção, administração, supervisão, produção e coordenação de eventos institucionais e culturais, de iniciativa própria ou a título de participação, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos”

O contrato tem validade de 12 meses, a contar da assinatura. As despesas são da Fonte de Recursos 100 – 700 (recursos próprios das instituições indiretas). “Não se discute aqui investimentos em cultura ou em arte, mas sim o gasto de recursos do Estado para animação de eventos. Se não quer usar este dinheiro na saúde e na segurança, qual a razão de não investir na promoção cultural nas escolas de arte? Afinal, não foi para isso que o governo investiu milhões na Usina de Arte, localizada no Distrito Industrial de Rio Branco?”, questionou Nélson Sales.

O deputado relembrou ainda a total falta de segurança em todo o Estado, onde as facções ditam quem vive ou morre: “Poderia usar este dinheiro para ampliar as ações de inteligência para o combate ao crime organizado no Estado”.

