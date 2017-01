Deputado Ney Amorim assume novamente o governo do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Ney Amorim (PT), assume interinamente o Governo do Estado do Acre. Com a viagem do governador, Tião Viana (PT), para “aprimorar o inglês” nos Estados Unidos e o deslocamento da vice-governadora, Nazareth Araújo (PT) para a capital federal, Brasília (DF), o parlamentar é o próximo a assumir o posto.

O gabinete do governador, na Casa Civil, vai ser ocupado na tarde dessa terça-feira (17) como confirmou sua assessoria de imprensa à Folha do Acre. Amorim ficará interinamente no cargo por alguns dias.

Essa não é a primeira vez do presidente da Aleac no cargo de governador em exercício. Em abril de 2015 ele assumiu a cadeira tendo em vista que os titulares estavam em viagem. Na época, foi considerado o governador mais novo do país.

Quem é Ney Amorim?

Ney Amorim está em seu terceiro mandato como deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Já foi líder do PT na Aleac e primeiro-secretário da Mesa Diretora. Atualmente é o presidente do Poder Legislativo. Em 2014, foi eleito o deputado estadual mais votado da história do Acre, com 10.213 votos.

Comentários