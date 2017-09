Deputado Ney Amorim é homenageado em sessão solene dos 30 anos do TCE

“Recebo essa homenagem com muita honra e emoção”, afirmou o parlamentar

O deputado estadual Ney Amorim foi homenageado com uma menção honrosa na sessão solene de comemoração aos 30 anos do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) que ocorreu na manhã desta sexta-feira (15) na sede da instuição.

“Muito feliz e honrado em poder prestigiar e, mais do que isso, receber uma homenagem como atual presidente da Assembleia Legislativa do Acre! Meu agradecimento ao amigo conselheiro Valmir Ribeiro, presidente do TCE, pelo carinho e respeito”, destacou Amorim.

O Tribunal foi criado em 1987 pela Emenda Constitucional N° 17, votada por 24 deputados estaduais em 1987. A aprovação determinava que os seus membros, denominados Conselheiros, seriam em número de sete, nomeados pelo Governador do Estado.

“Recebo essa homenagem com muita honra e emoção, renovando meu respeito e admiração por todos os conselheiros e servidores do TCE, que muito contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado”, finalizou o parlamentar.

