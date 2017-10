Deputado petista diz que diretor do Deracre precisa deixar de fazer política e começar a trabalhar

“É preciso ter planejamento e começar a trabalhar para garantir os serviços essenciais”, disse o deputado Jonas Lima

WILLIANDRO DERZE

O diretor do Deracre, Cristovam Moura, recebeu duras críticas do deputado Jonas Lima (PT). O petista disse que Moura deveria deixar de fazer política e começar a trabalhar e denunciou que maquinários da autarquia que estão paralisados por falta de combustível. O parlamentar disse que é preciso trabalhar por conta da população que vai cobrar quando a base do Governador for pedir votos nas próximas eleições.

Lima destacou que maquinários alugados e do Deracre estão paralisados e serviços não estão sendo realizados pela falta de combustível. “O diretor do Deracre precisa começar a trabalhar e deixar de fazer política. Os maquinários estão paralisados no interior por falta de combustível. É preciso ter planejamento e começar a trabalhar para garantir os serviços essenciais para a população dos municípios”, disse o deputado.

O diretor do Deracre é procurador do Estado e atendeu uma solicitação do governador Tião Viana para assumir a direção do órgão. De acordo com informações de bastidores, Cristivam poder ser candidato a deputado federal pelo PDT em 2018 e por conta disso alguns parlamentares da base do governo estão realizando as críticas ao gestor.

A crítica ao diretor do Deracre também foi feita pelo deputado Jairo Carvalho (PSD) que denunciou o descaso que vem ocorrendo na região da Bonal na zona rural do município de Senador Guiomard que estão sem os serviços do Deracre por falta de combustível.

“As caçambas, tratores e outros maquinários estão paralisados lá na região por falta de combustível. O que falta é um trabalho comprometido com a região. Precisamos saber se falta planejamento, já que esses maquinários custam em torno de R$ 60 mil por mês ao Deracre e estão parados”, disse Jairo.

“O deputado diz que estou fazendo politicagem e ele que está preocupado em pedir votos”, rebate diretor do Deracre

Depois das críticas que recebeu do deputado Jonas Lima (PT), o diretor do Deracre disse ao parlamentar que quem está preocupado em pedir votos é o deputado e pediu união no momento de dificuldade financeira do Estado.

Segundo o diretor do Deracre, o deputado Jonas Lima quer fazer politicagem em cima de problemas ocorridos devido às dificuldades financeiras do Estado. “Tenho estado todos os dias no Deracre e com as equipes nos trechos de nossa responsabilidade. Nossa equipe vem trabalhando duro e temos alcançado resultados mesmo num cenário de crise”, destacou.

Cristovam informou ainda que o Deracre perdeu R$ 300 milhões de recursos da União que de acordo com ele tem prejudicado as atividades do Estado. “O deputado diz que estou fazendo politicagem e ele que está preocupado em pedir votos. Precisamos de união e enfrentar os desafios”, finalizou Moura.

