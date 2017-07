Deputado Rocha aprova Requerimento em defesa dos Institutos Federais na Comissão da Amazônia

A grave situação vivenciada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFE) em toda a região norte levou o deputado Federal Major Rocha (PSDB/AC) a convocar um audiência Pública para discutir o caso na Comissão da Amazônia. O requerimento foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira (05). Com os cortes orçamentários promovidos pela Portaria nº 28/2017, os institutos podem ter sérios problemas de gestão a partir de setembro.

A Audiência Pública vai ter a participação de representantes dos Ministérios da Educação e do Planejamento, além dos reitores dos institutos. Apesar de ainda não ter uma data marcada, a audiência deve ocorrer no começo do mês de agosto, após o recesso parlamentar.

Segundo Rocha, os IFE’s são importantes instrumentos de transformação social, principalmente na região norte do Brasil e “os cortes orçamentários são um obstáculo à execução dos Planos de Capacitação e para a continuidade das ações”.

“Os repetidos cortes no orçamento têm atingido os IFE’s, inviabilizando a manutenção e precisamos encontrar saídas para essas instituições que, principalmente nas regiões norte e nordeste, desempenham um papel de destaque no desenvolvimento de pesquisa científica e formação superior” afirmou o deputado Rocha.

O requerimento apresentado pelo deputado tucano foi subscrito pelos deputados Valadares Filho (PSB/SE), Janete Capiberibe (PSB/AP) e Raimundo Angelim (PT/AC) e aprovado por unanimidade. Os demais parlamentares fizeram questão de cumprimentar o deputado Rocha pela iniciativa, reconhecendo a importância do tema.

