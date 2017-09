Deputados aprovam PL que beneficia aposentados da Polícia Civil

Após votação durante sessão realizada nesta terça-feira (26), os deputados aprovaram o Projeto de Lei n° 84/17, que institui a estrutura da carreira dos agentes, escrivães, peritos papiloscopistas e auxiliares de necropsia da Polícia Civil.

Antes do início da sessão, os aposentados se reuniram com parlamentares para pedir que fossem incorporados os benefícios conquistados no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) pela categoria que está na ativa aos proventos recebidos por eles.

A partir de agora serão aplicadas as disposições da lei às carreiras em extinção de auxiliar de perito criminal, agente de telecomunicação e motorista oficial da Polícia Civil, tendo estes equiparados, para todos os fins, inclusive financeiros, ao cargo de agente de polícia.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

Comentários