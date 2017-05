Deputados batem boca por causa do “museu do Sebastião” na Aleac

O anuncio da obra Museu dos Povos Acreanos, que será construído pelo governo do Acre e a reforma de espaços culturais, suscitaram um bate-boca acalorado entre os deputados de oposição e situação, na manhã desta terça-feira (16) na Aleac.

Eliane Sinhasique (PMDB) questionou se o povo vai ficar satisfeito ao pagar empréstimo de 20 milhões para construir o “museu do Sebastião”. Questionamento seguido por Gerlen Diniz (PP) e rebatido pelo líder do governo, Daniel Zen (PT).

A peemedebista disse que ficou surpresa com “a cara de pau, quando nós temos uma infinidade de obras em conclusão, o governo do PT vai ficar conhecido como o governo que nunca concluiu uma obra, mas quer investir em mais um museu”.

Ela lançou um desafio aos deputados da base de governo. “Eu desafio os deputados a apresentarem uma obra concluída dentro do prazo. Começo pelas obras do PAC I no governo Binho Marques, que não canalizou esgotos”, diz Sinhasique.

A parlamentar afirma que a obra do museu estaria tendendo apenas a um capricho da primeira dama Marlúcia Cândida, que anunciou em matérias nas agências estatais qye seria um a realização de um sonho antigo que ela acalentava.

“Em nenhum dos eixos do Proser consta a construção de museus. “Estes recursos deveriam melhorar e ampliar os serviços básicos de saúde. O governo deveria fazer uma pesquisa de opinião pública para saber se a população quer mais um museu”

O líder do governo, Daniel Zen (PT) tratou os protestos dos oposicionistas com ironia. O petista disse que não gostaria de ser filho de um dos deputados que não valorizam a cultura e destacou que o investimento de 30 milhões em cultura é pouco.

“Povo sem cultura não é povo. Não são 20 milhões que estão sendo investidos, são 32 milhões. Se perguntarem se eu acho que é muito, eu digo que não. Todo o investimento em cultura não dá 1% do orçamento”, diz Daniel Zen.

Para o petista, a oposição tem uma “visão preconceituosa de investimento na área de cultura. Tenta passar uma visão distorcida de que o governo não investe nas áreas principais”, defende o projeto do governo, o líder petista.

O progressista Gerlen Diniz disse que o governo não consegue sequer fazer a manutenção dos espaços culturais existentes, destacando que o museu da Borracha está abandonado desde 2013, mas só agora anunciaram uma reforma.

Do ac24horas.com

